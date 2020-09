“Non ho visto Aurelio Visalli. Ora vorrei abbracciare la sua famiglia” (Di martedì 29 settembre 2020) Il ragazzino di 15 anni sopravvissuto all’annegamento a Milazzo grazie a Aurelio Visalli, che ha pagato con la vita il suo gesto, e che ha pubblicato un post su Instagram poi cancellato in cui negava che qualcuno lo avesse salvato oggi in un’intervista a Repubblica spiega la sua versione dei fatti. Il quindicenne racconta di non aver visto Visalli e di non aver capito cosa stesse succedendo. Il ragazzo è pentito e racconta: «La notte mi sveglio e piango pensando ai suoi figli — dice guardando il mare, adesso tornato calmo — Io, ve lo giuro, ero immerso dentro una tempesta e non l’ho visto, per questo quando sono rientrato a casa, dopo l’ospedale, ho scritto sui social che nessuno mi aveva salvato»: Non crede che sia stato una azzardo fare un bagno ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) Il ragazzino di 15 anni sopravvissuto all’annegamento a Milazzo grazie a, che ha pagato con la vita il suo gesto, e che ha pubblicato un post su Instagram poi cancellato in cui negava che qualcuno lo avesse salvato oggi in un’intervista a Repubblica spiega la sua versione dei fatti. Il quindicenne racconta di non avere di non aver capito cosa stesse succedendo. Il ragazzo è pentito e racconta: «La notte mi sveglio e piango pensando ai suoi figli — dice guardando il mare, adesso tornato calmo — Io, ve lo giuro, ero immerso dentro una tempesta e non l’ho, per questo quando sono rientrato a casa, dopo l’ospedale, ho scritto sui social che nessuno mi aveva salvato»: Non crede che sia stato una azzardo fare un bagno ...

