Moria delle vongole: 'Problema grave, chiederemo l'attivazione del fondo di solidarietà nazionale' (Di martedì 29 settembre 2020) E' alta la preoccupazione del comparto ittico di Cesenatico a causa della Moria di vongole. In questi giorni, infatti, gli operatori del settore di Ravenna si sono messi in contatto con il servizio ... Leggi su cesenatoday (Di martedì 29 settembre 2020) E' alta la preoccupazione del comparto ittico di Cesenatico a causa delladi. In questi giorni, infatti, gli operatori del settore di Ravenna si sono messi in contatto con il servizio ...

Death35902652 : '... e siccome ce stata una moria delle vacche...' Cit. Totò Ecco, speriamo che mano mano non facciano quella fine… - CrisciGloria : Pesca in ginocchio, la moria delle vongole preoccupa: 'Compromesso il 90% del pescato' - Giorgio_Mas : @giangolz Beh è andata bene! Da uno del M5S, c'era da aspettarsi anche 'la moria delle vacce' e la 'siccità per le piante grasse'. ??????? - MallikaMala93 : RT @welikeduel: L'analisi del voto a casa Zoro, la 'mini maratona' riepilogativa della giornata elettorale, l'incendio del campo profughi d… - PomponiGiovanna : RT @welikeduel: L'analisi del voto a casa Zoro, la 'mini maratona' riepilogativa della giornata elettorale, l'incendio del campo profughi d… -