Mascherine obbligatorie: quando, dove e come. (Di martedì 29 settembre 2020) (Milano, 29 Settembre 2020) - Milano, 29 Settembre 2020 - Ormai dal mese di Marzo 2020 la mascherina è diventata una fedele compagna nel quotidiano di tutti a causa dell'epidemia da nuovo Coronavirus. Nessuno o quasi esce più di casa senza, anche perché numerose normative nazionali o regionali la rendono obbligatoria in diversi contesti. Dato che hanno un limite di riutilizzo, è dunque importante procurarsene a sufficienza per soddisfare i bisogni quotidiani di ognuno. A tal proposito, tra i vari shop online dove poter acquistare Mascherine e altri dpi, spicca il nuovo e-commerce Ma vediamo quali sono dunque gli obblighi sul nostro territorio. quando e dove è obbligatorio indossare la mascherina? Il "quando" indossare la mascherina è probabilmente ...

