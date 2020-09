Maestra d’asilo avvelenò 25 bambini: condannata a morte (Di martedì 29 settembre 2020) Maestra d’asilo avvelenò 25 bambini: condannata a morte. Aveva in passato tentato di uccidere anche il marito condannata a morte una Maestra d’asilo cinese, rea di aver avvelenato 25 bambini e ammazzato uno. È quanto riportano i media cinesi. La donna, Wang Yun, era finita in carcere lo scorso anno dopo che i bimbi dell’asilo … L'articolo Maestra d’asilo avvelenò 25 bambini: condannata a morte proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 29 settembre 2020)d’asilo avvelenò 25. Aveva in passato tentato di uccidere anche il maritounad’asilo cinese, rea di aver avvelenato 25e ammazzato uno. È quanto riportano i media cinesi. La donna, Wang Yun, era finita in carcere lo scorso anno dopo che i bimbi dell’asilo … L'articolod’asilo avvelenò 25proviene da www.meteoweek.com.

Cina, avvelenò 25 bambini: condannata a morte maestra d'asilo - Cina: avvelenò 25 bambini d'asilo,maestra condannata a morte: Dopo lite con collega in scuola materna - Maestra d'asilo avvelena 25 bambini per vendetta contro le colleghe: mescola nitrato nel cibo della mensa

