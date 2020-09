Jim Parsons: "Ho avuto il Covid. Ecco come Sheldon avrebbe affrontato la pandemia" (Di martedì 29 settembre 2020) Jim Parsons ha raccontato di aver contratto il Covid a marzo ed ha raccontato come Sheldon di The Big Bang Theory avrebbe affrontato la pandemia. Jim Parsons è intervenuto durante il The Tonight Show di Jimmy Fallon, raccontando di aver avuto il Covid a marzo e spiegando in che modo un noto germofobo come Sheldon di The Big Bang Theory, personaggio da lui interpretato, avrebbe affrontato la pandemia. Questa settimana su Netflix esordirà The Boys in the Band, il film prodotto da Ryan Murphy che vedrà protagonista (anche) Jim Parsons. L'attore statunitense, noto soprattutto per aver interpretato, per ... Leggi su movieplayer (Di martedì 29 settembre 2020) Jimha raccontato di aver contratto ila marzo ed ha raccontatodi The Big Bang Theoryla. Jimè intervenuto durante il The Tonight Show di Jimmy Fallon, raccontando di averila marzo e spiegando in che modo un noto germofobodi The Big Bang Theory, personaggio da lui interpretato,la. Questa settimana su Netflix esordirà The Boys in the Band, il film prodotto da Ryan Murphy che vedrà protagonista (anche) Jim. L'attore statunitense, noto soprattutto per aver interpretato, per ...

JustNerd_IT : Come reagirebbe Sheldon Cooper al #Coronavirus? Ce lo spiega Jim Parsons che ha davvero contratto il virus - Leggi… - lumpofwool : non jim parsons che ha il covid?????? - Cladda80Paola : Jim Parsons: “Ho avuto il covid-19, ma vi dico come avrebbe reagito Sheldon” - Notiziedi_it : Jim Parsons ha avuto il Covid e svela cosa farebbe Sheldon Cooper nel mezzo di un’epidemia - _diana87 : Jim Parsons ha avuto il Covid e svela cosa farebbe Sheldon Cooper nel mezzo di un'epidemia -