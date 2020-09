Ilaria Capua a DiMartedì: 'Seconda ondata? Non arriva col vento, dipende dai comportamenti: non facciamo come gli inglesi' (Di martedì 29 settembre 2020) ' Se guardiamo ai numeri fuori dall'Italia possiamo dire che abbiamo fatto un buon lavoro . Quello che si vede oggi è il riflesso di come ci siamo comportati un mese fa. Se i contagi sono stabili da ... Leggi su leggo (Di martedì 29 settembre 2020) ' Se guardiamo ai numeri fuori dall'Italia possiamo dire che abbiamo fatto un buon lavoro . Quello che si vede oggi è il riflesso dici siamo comportati un mese fa. Se i contagi sono stabili da ...

La7tv : #dimartedi Coronavirus, Ilaria #Capua: 'Stringiamo la mascherina e arriviamo fino alla fine dell'inverno, e poi pos… - StefanoFeltri : Chi nega le violenze in carcere è colpevole quanto chi le fa @cucchi_ilaria cerca di rompere il muro di omertà su… - ShooterHatesYou : Sempre notato come agli uomini ci si rivolga per cognome e alle donne per nome (signor Masala, signora Maria). È p… - diMartedi : RT @La7tv: #dimartedi Coronavirus, Ilaria #Capua: 'Stringiamo la mascherina e arriviamo fino alla fine dell'inverno, e poi possiamo cominci… - globalistIT : Ilaria Capua: 'Il modo per favorire la seconda ondata? Comportandosi come gli inglesi, che se ne fregano' -