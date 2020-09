il virologo Crisanti | ' Il calcio sbaglia | Genoa e Napoli subito in quarantena'

(Di martedì 29 settembre 2020) 'Quello che è successo con ilè il frutto della sceltata della deroga allaper il, un compromesso che non funziona e che non ha nessuna base al di là delle opportunità ...

RaiSport : ?? #Crisanti: '#Genoa e #Napoli subito in #quarantena' Il #virologo: 'Perché viene derogata per il #calcio una misu… - S3VS1 : RT @ultimenotizie: Parlando dei quattordici positivi riscontrati tra i calciatori e lo staff del #Genoa, il virologo dell'Università di Pad… - __dummy : RT @ultimenotizie: Parlando dei quattordici positivi riscontrati tra i calciatori e lo staff del #Genoa, il virologo dell'Università di Pad… - cosmico77 : RT @ultimenotizie: Parlando dei quattordici positivi riscontrati tra i calciatori e lo staff del #Genoa, il virologo dell'Università di Pad… - NapFab : RT @ultimenotizie: Parlando dei quattordici positivi riscontrati tra i calciatori e lo staff del #Genoa, il virologo dell'Università di Pad… -

Ultime Notizie dalla rete : virologo Crisanti

ROMA – Ai microfoni di Radio 24 il virologo Andrea Crisanti ha parlato dei casi di positività del Genoa e di una possibile quarantena anche per il Napoli: “Quarantena per il Genoa? Per forza, non ci s ...Riascolta Covid serie A, Crisanti: 'Genoa e Napoli subito in quarantena' di Effetto giorno. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.