GF Vip: Briatore inca**ato con la Gregoraci “Rinunci a quello che le passo” (Di martedì 29 settembre 2020) Flavio Briatore è categorico: non ha gradito che la sua ex moglie andasse al Grande Fratello Vip ma ancora meno ha gradito le sue affermazioni: quelle in cui diceva di aver fatto tanti sacrifici nello stare a fianco di Flavio Briatore E per la prima volta il patron del Billionaire parla per la prima volta di Elisabetta Gregoraci dall’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip: “Vuole stare conArticolo completo: GF Vip: Briatore inca**ato con la Gregoraci “Rinunci a quello che le passo” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 29 settembre 2020) Flavioè categorico: non ha gradito che la sua ex moglie andasse al Grande Fratello Vip ma ancora meno ha gradito le sue affermazioni: quelle in cui diceva di aver fatto tanti sacrifici nello stare a fianco di FlavioE per la prima volta il patron del Billionaire parla per la prima volta di Elisabettadall’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip: “Vuole stare conArticolo completo: GF Vip:con la“Rinunci ache le passo” dal blog SoloDonna

ApolideL : Flavio Briatore contro Elisabetta Gregoraci: 'Al GF Vip per stare coi ragazzini. Vuole essere autonoma? Allora rinu… - saracino58 : RT @Libero_official: #Briatore contro la ex #Gregoraci: 'Al #GFVip per stare coi ragazzini. Vuole essere autonoma? Allora rinunci ai soldi… - Juls_1929 : RT @giul91: Elenca solo cose materiali. Infatti Elisabetta si è lamentata di altro. Se non vuoi che tuo figlio legga certe cose, non le dir… - duilioalban : RT @SecolodItalia1: Gf Vip, Briatore inviperito con la Gregoraci: “Vuoi essere autonoma? Rinuncia ai soldi che ti passo…” - arquer12 : RT @Libero_official: #Briatore contro la ex #Gregoraci: 'Al #GFVip per stare coi ragazzini. Vuole essere autonoma? Allora rinunci ai soldi… -