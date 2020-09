Flavio Briatore su Elisabetta Gregoraci: «Se a 40 anni va al Gf Vip per stare con i ragazzini ok, ma rinunci a quello che le passo» (Di martedì 29 settembre 2020) Flavio Briatore parla per la prima volta di Elisabetta Gregoraci dall’ingresso della ex nella casa del Grande Fratello Vip. Come aveva anticipato la stessa showgirl non è molto contento del suo avvicinamento con il coinquilino Pierpaolo Pretelli e le sue parole sono piuttosto dure. Intervistato da Il Fatto Quotidiano l’imprenditore risponde a quanto detto da Elisabetta, sui sacrifici fatti per stare a fianco all’ex marito: «Passava in Sardegna due mesi l’anno, aerei privati, a Montecarlo 1.000 mq di casa, a Londra 1.500 mq di casa, la casa a Roma che le ho comprato, l’autista… Non è detto che questo faccia la felicità. Ci siamo lasciati perché era finita, senza drammi. Neanche i nostri avvocati hanno discusso. Anzi, ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 29 settembre 2020)parla per la prima volta didall’ingresso della ex nella casa del Grande Fratello Vip. Come aveva anticipato la stessa showgirl non è molto contento del suo avvicinamento con il coinquilino Pierpaolo Pretelli e le sue parole sono piuttosto dure. Intervistato da Il Fatto Quotidiano l’imprenditore risponde a quanto detto da, sui sacrifici fatti pera fianco all’ex marito: «Passava in Sardegna due mesi l’anno, aerei privati, a Montecarlo 1.000 mq di casa, a Londra 1.500 mq di casa, la casa a Roma che le ho comprato, l’autista… Non è detto che questo faccia la felicità. Ci siamo lasciati perché era finita, senza drammi. Neanche i nostri avvocati hanno discusso. Anzi, ...

stanzaselvaggia : 'Elisabetta si è sacrificata con me? Aerei privati, case a Montecarlo, Londra, autisti...se dice di voler essere au… - SirDistruggere : Le minacce di Flavio Briatore a suo figlio Falco quando va male a scuola (dall’intervista rilasciata oggi a Selvagg… - fattoquotidiano : NON C'È PACE PER #BRIATORE Il Billionaire, il Coronavirus, la Sardegna, ora pure la ex moglie al #GfVip che dice “F… - Danae0308 : RT @stanzaselvaggia: 'Elisabetta si è sacrificata con me? Aerei privati, case a Montecarlo, Londra, autisti...se dice di voler essere auton… - mauro_arena : RT @stanzaselvaggia: 'Elisabetta si è sacrificata con me? Aerei privati, case a Montecarlo, Londra, autisti...se dice di voler essere auton… -