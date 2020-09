Dopo la pandemia ci affideremo alle persone in modo diverso

Leggi su linkiesta

(Di martedì 29 settembre 2020) In condizioni normali, noi viviamo immersi in contesti che si reggono sulla fiducia, relazionale e istituzionale. È la nostra esperienza che ce lo dice. Sulla base della conoscenza personale che abbiamo degli altri, ma soprattutto sulla base delle regole che strutturano un determinato ambito di vita, noi possiamo fidarci di ciò che avviene e delleche incontriamo. Che il postino suoni il campanello per portarci la posta, che il vigile ci faccia la multa perché abbiamo commesso un’infrazione del codice stradale, che il medico curi la nostra malattia… non dobbiamo ogni volta accertarci che sia davvero così! In realtà, proprio il subdolo ritorno dell’incertezza nella dinamica sociale del nostro tempo ci dice che le cose sono un po’ diverse. Per quanto ci si sforzi di stabilizzare e confermare la fiducia, ...