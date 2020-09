Dier va in bagno durante Tottenham-Chelsea e Mourinho va a prenderlo (Di martedì 29 settembre 2020) Tottenham-Chelsea è stata una partita ricca di episodi. In campo e fuori. Ha vinto il Tottenham ai rigori ed è passato ai quarti di finale della Carabao Cup la Coppa di lega inglese. Uno degli aneddoti è senza dubbio quello di Dier il difensore degli Spurs che improvvisamente abbandona il campo perché costretto ad andare in bagno. Mourino lascia la panchina e va a chiamarlo. Dier segna poi uno dei cinque rigori. Al termine della partita, con non poco senso dell’umorismo, Dier posta una foto a dir poco originale su Instagram e immediatamente fa il giro del web. Eric Dier has won social media tonight. pic.twitter.com/cUJWE5VMsp — Football Tweet (@Football Tweet) September 29, 2020 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 29 settembre 2020)è stata una partita ricca di episodi. In campo e fuori. Ha vinto ilai rigori ed è passato ai quarti di finale della Carabao Cup la Coppa di lega inglese. Uno degli aneddoti è senza dubbio quello diil difensore degli Spurs che improvvisamente abbandona il campo perché costretto ad andare in. Mourino lascia la panchina e va a chiamarlo.segna poi uno dei cinque rigori. Al termine della partita, con non poco senso dell’umorismo,posta una foto a dir poco originale su Instagram e immediatamente fa il giro del web. Erichas won social media tonight. pic.twitter.com/cUJWE5VMsp — Football Tweet (@Football Tweet) September 29, 2020 L'articolo ilNapolista.

