Daydreamer anticipazioni | CAN e SANEM | proposta ufficiale di matrimonio!

Leggi su tvsoap

(Di martedì 29 settembre 2020) Momento romantico in arrivo a– Le Ali del Sogno. Nelle prossime puntate italiane della telenovela turca, Can Divit (Can Yaman) chiederà infatti “platealmente” aAydin (Demet Ozdemir) di diventare sua moglie.Leggi anche: Tempesta d’amore,italiane: Michael chiede perdono e Natascha chiude il loroLaavverrà nel bel mezzo della festa di compleanno del fotografo organizzata dalla dispotica mamma Huma (Ipek Tenolcay). Approfondiamo quindi meglio ogni aspetto di questa storyline…– Le Ali del Sogno, news: i numerosi intrighi di Huma Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle, sapete sicuramente già che Huma si alleerà con ...