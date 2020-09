Chi è Roberto Anselmi Fiacchini | il figlio di Renato Zero

Leggi su dilei

(Di martedì 29 settembre 2020) Si chiamaed è ildi uno dei mostri sacri della musica italiana,. Dopo un lungo rapporto di amicizia, il cantautore ha deciso di adottare legalmente, accogliendolo in casa sua quando era già adulto. I due si sono conosciuti quandoera ancora un ragazzino, ma l’adozione è avvenuta molti anni dopo.è nato a Roma il 5 luglio 1973. Non si hanno molte informazioni sulla sua vita prima dell’incontro con. L’uomo ha perso i genitori quando era ancora piccolo, finendo in orfanotrofio, come ha raccontatoin un’intervista: ...