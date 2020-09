Cadavere in terra nel cuore di Trastevere | accanto passanti e gente in fila fuori un ambulatorio indifferenti…

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 29 settembre 2020)inneldiinunindifferenti… Proprio così. Il corpo giace inerme sul selciato. Arrivano soccorsi e polizia e trovano l’uomo, un 74enne, esanime in strada. A decesso avvenuto, chi di dovere provvede a coprire le spoglie con un telo. Tutto intorno,e unadi persone in coda al vicinodel San Gallicano, gira lo sguardo impassibile. Quasi indifferente. Siamo neldi Roma: a. In un tratto di strada a pochi passi da Piazza Mastai e a breve distanza dall’arteria pulsante della città, il ...