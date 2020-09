Benevento, Vigorito: «Contro l’Inter sarà Davide contro Golia» (Di martedì 29 settembre 2020) Il presidente del Benevento Oreste Vigorito ha parlato della partita contro l’Inter Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ai microfoni di Otto Channel ha parlato della partita di mercoledì contro l’Inter. INTER – «Penso che sia un premio per i calciatori che possono andare ad affrontare la gara con l’animo sereno di chi ha già fatto tanto a Genova. Penseremo molto alla storia di Davide e Golia, magari senza metterci troppi pensieri, ma sperando che accada». TIFOSI – «Non ho dimenticato di aver detto che alla prima partita utile avrei fatto entrare gratis gli abbonati. E’ chiaro che intendevo con la riapertura di tutto lo stadio, con ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 settembre 2020) Il presidente delOresteha parlato della partital’Inter Oreste, presidente del, ai microfoni di Otto Channel ha parlato della partita di mercoledìl’Inter. INTER – «Penso che sia un premio per i calciatori che possono andare ad affrontare la gara con l’animo sereno di chi ha già fatto tanto a Genova. Penseremo molto alla storia di, magari senza metterci troppi pensieri, ma sperando che accada». TIFOSI – «Non ho dimenticato di aver detto che alla prima partita utile avrei fatto entrare gratis gli abbonati. E’ chiaro che intendevo con la riapertura di tutto lo stadio, con ...

