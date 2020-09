Banche: Lagarde, non c'è aumento massiccio di sofferenze (Di martedì 29 settembre 2020) BRUXELLES - "Non abbiamo visto un aumento massiccio di crediti deteriorati" finora, del resto le Banche "hanno aumentato le riserve" per gli npl e migliorato "la gestione". In ogni caso "la riduzione ... Leggi su leggo (Di martedì 29 settembre 2020) BRUXELLES - "Non abbiamo visto undi crediti deteriorati" finora, del resto le"hanno aumentato le riserve" per gli npl e migliorato "la gestione". In ogni caso "la riduzione ...

BRUXELLES - "Non abbiamo visto un aumento massiccio di crediti deteriorati" finora, del resto le banche "hanno aumentato le riserve ... settore": lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde ...

