Anthony Loffredo si fa rimuovere il naso per trasformarsi in alieno nero

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 settembre 2020)ha 32 anni e vive in Francia. Non è un ragazzo come tanti altri perché ha una passione che lo ha letteralmente cambiato.infatti ama molto gli alieni, inizialmente si è ricoperto di tatuaggi e piercing per sembrare un extraterrestre, poi è passato alla chirurgia estetica facendosi asportare ile le orecchie perin un ““. “Fin da giovanissimo mi sono appassionato alle mutazioni e trasformazioni del corpo umano – ha dichiarato l’umano al quotidiano francese Midi Libre nel 2017 – Ho preso una decisione definitiva quando lavoravo come guardia di sicurezza perché ho capito che non stavo vivendo la mia vita come volevo. Amo ...