Tutti i veleni del Vaticano e il sospetto di Becciu: "So chi è stato a colpirmi" (Di lunedì 28 settembre 2020) Fabio Marchese Ragona Si indaga su altre operazioni del cardinale. Un laico e un monsignore sarebbero le "talpe" «Ho dei sospetti su qualcuno, su chi ha orchestrato tutto, ma per il momento taccio, è il momento di pregare e sperare che tutto si risolva». Il cardinale Angelo Becciu si affida alla preghiera e all'affetto dei suoi più stretti amici in questo momento «di grande difficoltà» in cui, a dire di chi lo ha sentito nelle ultime ore, «spera di poter chiarire tutto col Papa, al quale rimane sempre e comunque fedele». L'accusa di peculato non è stata ancora formalizzata e comunicata dalla magistratura vaticana al porporato sardo, che dal canto suo vorrebbe parlare «il prima possibile» con i magistrati di tutto ciò che Francesco gli ha ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 28 settembre 2020) Fabio Marchese Ragona Si indaga su altre operazioni del cardinale. Un laico e un monsignore sarebbero le "talpe" «Ho dei sospetti su qualcuno, su chi ha orchestrato tutto, ma per il momento taccio,; il momento di pregare e sperare che tutto si risolva». Il cardinale Angelosi affida alla preghiera e all'affetto dei suoi più stretti amici in questo momento «di grande difficoltà» in cui, a dire di chi lo ha sentito nelle ultime ore, «spera di poter chiarire tutto col Papa, al quale rimane sempre e comunque fedele». L'accusa di peculato non; stata ancora formalizzata e comunicata dalla magistratura vaticana al porporato sardo, che dal canto suo vorrebbe parlare «il prima possibile» con i magistrati di tutto ciò che Francesco gli ha ...

smf_dc : @GiancarloDeRisi Abbiate fede nelle profezie dei Santi nei secoli, tutti questi veleni tossici che ci tocca di sub… - Maurizio2L : Non compro giornali da tempo immemore x non subire i veleni il fango e la merda che quotidianamente spargono i gior… - StefanoSabati17 : RT @AntiKom88: Prima hanno smerdato la #Sicilia,scaricando orde di escrementi afroislamici infetti, ora tocca alla#Puglia! Poveri tarantini… - savvucciu : @MGalliera A te rispondo io, per il medico 10€ Per il malcapitato paziente se gli va bene acqua fisiologica,se gli… - AlfioCaruso2 : I veleni del #Vaticano: <<Se dovessimo far dimettere tutti i cardinali, che danno soldi ai familiari ne resterebber… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti veleni Tutti i veleni del Vaticano e il sospetto di Becciu: "So chi è stato a colpirmi" il Giornale Tutti i veleni del Vaticano e il sospetto di Becciu: "So chi è stato a colpirmi"

«Ho dei sospetti su qualcuno, su chi ha orchestrato tutto, ma per il momento taccio, è il momento di pregare e sperare che tutto si risolva». Il cardinale Angelo Becciu si affida alla preghiera e all' ...

Vaticano: minacce, veleni, ricatti a sfondo sessuale. E' iniziato con la riforma dello Ior

Da quando Benedetto XVI ha cercato di far pulizia nella banca vaticana sono iniziati gli scandali. E i cattolici restano disorientati ...

«Ho dei sospetti su qualcuno, su chi ha orchestrato tutto, ma per il momento taccio, è il momento di pregare e sperare che tutto si risolva». Il cardinale Angelo Becciu si affida alla preghiera e all' ...Da quando Benedetto XVI ha cercato di far pulizia nella banca vaticana sono iniziati gli scandali. E i cattolici restano disorientati ...