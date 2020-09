Spider-Man | Miles Morales | la versione PS5 avrà un peso minore rispetto a quella PS4

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 28 settembre 2020) Stando alle informazioni ufficiali rilasciate da Sony, sembra che laPS5 di-Man:avrà unPS4 Con il passare del tempo ildei videogiochi è cresciuto a dismisura e ora con l’imminente arrivo della next-gen moltissimi giocatori temono che possa aumentare ancora di più. Gli SSD delle nuove console non sono molto ampi e titoli come ad esempio Call of Duty: Warzone rischiano di occupare in poco tempo tutto lo spazio a disposizione. Recentemente però Sony ha rilasciato delle informazioni molto interessanti che di sicuro saranno in grado di tranquillizzare i giocatori più ansiosi. Infatti stando ad alcuni dati forniti dal colosso ...