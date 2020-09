Sette anni in Tibet: trama, cast e streaming del film stasera su La7 (Di lunedì 28 settembre 2020) Questa sera, lunedì 28 Settembre 2020, va in onda in prima serata su La7 il film Sette anni in Tibet, pellicola del 1997 diretta da Jean-Jacques Annaud, con Brad Pitt e David Thewlis. Un film avvincente ispirato ad un libro autobiografico scritto da Heinrich Harrer e pubblicato nel 1953. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming Sette anni in Tibet? Scopriamolo insieme. trama Nel 1939, Heirich Harrer (Brad Pitt) accetta il compito affidato dal Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori e lascia l’Austria alla volta dell’Himalaya. L’esperto arrampicatore, infatti, è stato incaricato di raggiungere la nona vetta ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 settembre 2020) Questa sera, lunedì 28mbre 2020, va in onda in prima serata su La7 ilin, pellicola del 1997 diretta da Jean-Jacques Annaud, con Brad Pitt e David Thewlis. Unavvincente ispirato ad un libro autobiografico scritto da Heinrich Harrer e pubblicato nel 1953. Ma qual è la, ile dove vedere inin? Scopriamolo insieme.Nel 1939, Heirich Harrer (Brad Pitt) accetta il compito affidato dal Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori e lascia l’Austria alla volta dell’Himalaya. L’esperto arrampicatore, infatti, è stato incaricato di raggiungere la nona vetta ...

