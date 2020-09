Pisa: cadavere scoperto sull’argine dell’Arno, con segni evidenti di coltellate (Di lunedì 28 settembre 2020) Il corpo è stato ritrovato a Castelfranco di Sotto da alcuni passanti nel pomeriggio in una zona abitualmente frequentata da persone che fanno jogging e passeggiate. La procura ha aperto un fascicolo Leggi su firenzepost (Di lunedì 28 settembre 2020) Il corpo è stato ritrovato a Castelfranco di Sotto da alcuni passanti nel pomeriggio in una zona abitualmente frequentata da persone che fanno jogging e passeggiate. La procura ha aperto un fascicolo

