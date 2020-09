Patrizia De Blanck | non è una vera contessa? Pronte azioni legali

Leggi su chenews

(Di lunedì 28 settembre 2020)Deè una? La figlia Giada non ha dubbi e si appresta a mettere in atto. Ecco cosa è successo.DeFonte TwitterDa due settimaneDeè chiusa nella casa del Grande Fratello Vip, dove sta riscuotendo un successo incredibile con la sua simpatia e il suo carattere, al punto da diventare un personaggio icona di questa edizione del noto reality. La popolarità si sa, non ha sempre risvolti positivi, e questo è il proprio il caso della Deche a sua insaputa è sulla bocca di tutti per via della sua discendenza, al punto che perfino il suo titolo è messo in ...