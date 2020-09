Omicidio di Daniele ed Elisabetta, un uomo è stato arrestato (Di lunedì 28 settembre 2020) Il presunto omicida dei due fidanzati Eleonora Manta e Daniele De Santis brutalmente uccisi la sera del 21 settembre scorso in via Mondello a Lecce è stato arrestato poco fa. Il procuratore di Lecce, Leonardo Leone de Castris, ha convocato una conferenza stampa alle 22.30 al comando provinciale dei Carabinieri. L'articolo Omicidio di Daniele ed Elisabetta, un uomo è stato arrestato proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 28 settembre 2020) Il presunto omicida dei due fidanzati Eleonora Manta eDe Santis brutalmente uccisi la sera del 21 settembre scorso in via Mondello a Lecce èarrepoco fa. Il procuratore di Lecce, Leonardo Leone de Castris, ha convocato una conferenza stampa alle 22.30 al comando provinciale dei Carabinieri. L'articolodied, unarreproviene da leggilo.org.

