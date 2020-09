Napoli, Carlo Alvino si esalta: “Lasciateci coltivare il nostro sogno. Non è una malattia legata solo alla vittoria” (Di lunedì 28 settembre 2020) Carlo Alvinoha rilasciato alcune dichiarazioni sugli azzurri ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, emittente ufficiale del club partenopeo. “La cosa più in voga da dire, ormai, è che il Napoli non possa giocare con un centrocampo a due, perché Fabian Ruiz e Piotr Zielinski non hanno le caratteristiche per questo modulo; eppure, lo sta facendo e ci stiamo tutti divertendo. Il Napoli vuole questo: divertire, divertirsi, far tornare il sorriso ai giocatori in campo e ai tifosi. C’è grande voglia di tornare a tifare: un tifo pulito, onesto, fatto solo di passione”. 04/10/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 15€ SUBITO+200€ ... Leggi su calciomercato.napoli (Di lunedì 28 settembre 2020)ha rilasciato alcune dichiarazioni sugli azzurri ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’, emittente ufficiale del club partenopeo. “La cosa più in voga da dire, ormai, è che ilnon possa giocare con un centrocampo a due, perché Fabian Ruiz e Piotr Zielinski non hanno le caratteristiche per questo modulo; eppure, lo sta facendo e ci stiamo tutti divertendo. Ilvuole questo: divertire, divertirsi, far tornare il sorriso ai giocatori in campo e ai tifosi. C’è grande voglia di tornare a tifare: un tifo pulito, onesto, fattodi passione”. 04/10/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 15€ SUBITO+200€ ...

