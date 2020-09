Mercato Juventus, cessione last minute: Valencia a un passo! (Di lunedì 28 settembre 2020) Mercato Juventus- Rugani al Valencia, l’affare si prepara a entrare nel vivo già nel corso dei prossimi giorni. Questo ciò che riportano i colleghi spagnoli di “Cadena Cope”. Una trattativa pronta a decollare nelle ultime ore di Mercato con Rugani pronto a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel club spagnolo. 5^ scelta nelle gerarchie di Pirlo e addio ormai certo. Mercato Juventus, Rugani al Valencia: si chiude nei prossimi giorni? Come confermato dai colleghi spagnoli, la trattativa potrebbe subire un’improvvisa e definitiva accelerata nelle prossime ore. La Juve non sostituirà Rugani in quanto Danilo sarà adattato nel ruolo di difensore centrale. Leggi anche: Roma-Juventus, la stoccata di Ronaldo a ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 28 settembre 2020)- Rugani al, l’affare si prepara a entrare nel vivo già nel corso dei prossimi giorni. Questo ciò che riportano i colleghi spagnoli di “Cadena Cope”. Una trattativa pronta a decollare nelle ultime ore dicon Rugani pronto a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel club spagnolo. 5^ scelta nelle gerarchie di Pirlo e addio ormai certo., Rugani al: si chiude nei prossimi giorni? Come confermato dai colleghi spagnoli, la trattativa potrebbe subire un’improvvisa e definitiva accelerata nelle prossime ore. La Juve non sostituirà Rugani in quanto Danilo sarà adattato nel ruolo di difensore centrale. Leggi anche: Roma-, la stoccata di Ronaldo a ...

romeoagresti : #Juventus: #LucaPellegrini non è stato convocato per dinamiche di mercato. #Genoa in pole position, pronto ad accel… - ZZiliani : ULTIMORA MERCATO. Juventus in difficoltà: triennale a Moggi. - Libero672 : @CucchiRiccardo La Juventus in questo momento aveva bisogno di un allenatore aziendalista dato che non può fare paz… - FijEma : @CucchiRiccardo Non c'entra Pirlo direttamente ma i media faziosi italiani (stampa in primis) che senza dignità lo… - StoriaAmore79 : Colpo Juve, il giocatore arriva in prestito con diritto di riscatto! LE CIFRE? -