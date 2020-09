Maurizio Cattelan, maestro di emozioni (Di lunedì 28 settembre 2020) Ho conosciuto Maurizio Cattelan all’inizio degli Anni 90, un periodo importante della mia vita, quando mi sono appassionata all’arte contemporanea, decidendo quasi subito di creare la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, nel 1995 a Torino. Ho acquistato le prime due opere da Laure Genillard, a Londra, nel 1994: Catttelan − un neon bianco con tre “t” − e Lullaby, un sacco da cantiere riempito con le macerie raccolte dopo l’attentato al Padiglione d’arte contemporanea di Milano nel 1993. Due opere molto forti e allo stesso tempo impassibili. Mi colpirono. Pensavo fosse importante tornassero in Italia. Negli ultimi anni queste opere hanno viaggiato per il mondo, in prestito alla personale del Guggenheim di New York nel 2011, alla mostra della Whitechapel Gallery di Londra nel 2012 e a quella del CAC di ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 28 settembre 2020) Ho conosciutoall’inizio degli Anni 90, un periodo importante della mia vita, quando mi sono appassionata all’arte contemporanea, decidendo quasi subito di creare la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, nel 1995 a Torino. Ho acquistato le prime due opere da Laure Genillard, a Londra, nel 1994: Catttelan − un neon bianco con tre “t” − e Lullaby, un sacco da cantiere riempito con le macerie raccolte dopo l’attentato al Padiglione d’arte contemporanea di Milano nel 1993. Due opere molto forti e allo stesso tempo impassibili. Mi colpirono. Pensavo fosse importante tornassero in Italia. Negli ultimi anni queste opere hanno viaggiato per il mondo, in prestito alla personale del Guggenheim di New York nel 2011, alla mostra della Whitechapel Gallery di Londra nel 2012 e a quella del CAC di ...

