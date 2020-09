MANIFESTAZIONE A ROMA “TAKE DOWN THE CCP”, ERETICI CINESI DI TUTTO IL MONDO, UNITEVI !! (Di lunedì 28 settembre 2020) Il 1 Ottobre si avvicina, e le Comunità CINESI del Movimento Whistel-Blower di TUTTO il MONDO si uniranno per protestare contro le politiche dittatoriali del Partito Comunista Cinese ( PCC ) e la sua strategia di distruzione delle Economie mondiali. Gli eventi si svolgeranno non solo a ROMA dalle 14 alle 18 a Piazza Dell’Esquilino, ma anche a Los Angeles, San Francisco, Tokyo e Taipei ( Taiwan ) e verranno trasmesse in streaming in TUTTO il MONDO.Anche il famoso programma War Room condotto da Steve Bannon, le trasmetterà per tutta la loro durata, compresa l’edizione italiana. Lo Stato Federale della Nuova Cina fondato il 4 Giugno 2020 da Mr. Miles Guo uno degli uomini più ricchi della Cina, che ha dovuto ripiegare in America a causa della sua ... Leggi su databaseitalia (Di lunedì 28 settembre 2020) Il 1 Ottobre si avvicina, e le Comunitàdel Movimento Whistel-Blower diilsi uniranno per protestare contro le politiche dittatoriali del Partito Comunista Cinese ( PCC ) e la sua strategia di distruzione delle Economie mondiali. Gli eventi si svolgeranno non solo adalle 14 alle 18 a Piazza Dell’Esquilino, ma anche a Los Angeles, San Francisco, Tokyo e Taipei ( Taiwan ) e verranno trasmesse in streaming inil.Anche il famoso programma War Room condotto da Steve Bannon, le trasmetterà per tutta la loro durata, compresa l’edizione italiana. Lo Stato Federale della Nuova Cina fondato il 4 Giugno 2020 da Mr. Miles Guo uno degli uomini più ricchi della Cina, che ha dovuto ripiegare in America a causa della sua ...

