Malnutrizione infantile, un successo l’evento targato Unicef (Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nello scorso fine settimana si è svolta la campagna orchidea 2020 a sostegno dei programmi Unicef per combattere la Malnutrizione infantile. L’iniziativa si è tenuta principalmente tramite contatti telefonici e web, vista la situazione emergenziale, ma anche in circa 2300 piazze italiane. A Benevento, grazie al prezioso sostegno del maestro Alfredo Testa della palestra Olympians e di Padre Antonino Carillo, guardiano del convento di S. Francesco in piazza Dogana, i volontari del Comitato Provinciale di Benevento hanno avuto a disposizione due postazioni in città nel pieno rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19. “Tanta è stata la generosità delle persone – ha dichiarato il presidente dell’Unicef di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nello scorso fine settimana si è svolta la campagna orchidea 2020 a sostegno dei programmiper combattere la. L’iniziativa si è tenuta principalmente tramite contatti telefonici e web, vista la situazione emergenziale, ma anche in circa 2300 piazze italiane. A Benevento, grazie al prezioso sostegno del maestro Alfredo Testa della palestra Olympians e di Padre Antonino Carillo, guardiano del convento di S. Francesco in piazza Dogana, i volontari del Comitato Provinciale di Benevento hanno avuto a disposizione due postazioni in città nel pieno rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19. “Tanta è stata la generosità delle persone – ha dichiarato il presidente dell’di ...

