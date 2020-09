La Rustica, in manette pusher “certosino”: trovata agenda con tutti i clienti, in casa oltre 6.000 euro in contanti (Di lunedì 28 settembre 2020) Sabato sera, nel corso di una mirata attività investigativa, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Celio, diretto da Maria Sironi, durante un appostamento nei pressi di un appartamento di via Dameta, da giorni oggetto di indagine per una presunta attività di spaccio all’interno, hanno notato una ragazza che, dopo essere scesa da una autovettura, si è diretta nei pressi dell’ingresso dello stabile. Lì, l’attendeva un ragazzo che le ha consegnato una bustina in cellophane, contenente circa 1,90 grammi di hashish, ricevendo in cambio una banconota da 10 euro. Il giovane a quel punto ha fatto rientro nello stabile seguito a distanza dagli agenti in abiti civili. Appena davanti alla porta del ragazzo, i poliziotti si sono trovati davanti un altro giovane che si accingeva ad uscire dall’appartamento ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 settembre 2020) Sabato sera, nel corso di una mirata attività investigativa, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Celio, diretto da Maria Sironi, durante un appostamento nei pressi di un appartamento di via Dameta, da giorni oggetto di indagine per una presunta attività di spaccio all’interno, hanno notato una ragazza che, dopo essere scesa da una autovettura, si è diretta nei pressi dell’ingresso dello stabile. Lì, l’attendeva un ragazzo che le ha consegnato una bustina in cellophane, contenente circa 1,90 grammi di hashish, ricevendo in cambio una banconota da 10. Il giovane a quel punto ha fatto rientro nello stabile seguito a distanza dagli agenti in abiti civili. Appena davanti alla porta del ragazzo, i poliziotti si sono trovati davanti un altro giovane che si accingeva ad uscire dall’appartamento ...

