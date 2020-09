Higuain, esordio da dimenticare in MLS: sbaglia il rigore e litiga con gli avversari – VIDEO (Di lunedì 28 settembre 2020) Higuain, da dimenticare shock in MLS: ecco che cosa è successo nella notte di Filadelfia per il Pipita e per il suo Inter Miami Una serata da dimenticare per Gonzalo Higuain, che ha bagnato il suo esordio in MLS con l’Inter Miami nel peggiore dei modi. Il club di proprietà di David Beckham, infatti, è uscito sconfitto dal campo del Philadelphia Union per 3-0. Come se non bastasse, oltre al ko, il Pipita ha dovuto fare i conti con un altro grave errore da matita rossa: sul 2-0 al 75′, l’ex Juve ha avuto la possibilità di riaprire la partita, ma il suo rigore è finito alle stelle. Accenno di rissa con un avversario, poi, dopo il ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 settembre 2020), dashock in MLS: ecco che cosa è successo nella notte di Filadelfia per il Pipita e per il suo Inter Miami Una serata daper Gonzalo, che ha bagnato il suoin MLS con l’Inter Miami nel peggiore dei modi. Il club di proprietà di David Beckham, infatti, è uscito sconfitto dal campo del Philadelphia Union per 3-0. Come se non bastasse, oltre al ko, il Pipita ha dovuto fare i conti con un altro grave errore da matita rossa: sul 2-0 al 75′, l’ex Juve ha avuto la possibilità di riaprire la partita, ma il suoè finito alle stelle. Accenno di rissa con uno, poi, dopo il ...

