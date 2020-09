Coronavirus | una classe di liceo in quarantena a Vasto Positiva studentessa

(Di lunedì 28 settembre 2020) Chieti - Un caso positivo alneldi Scienze Umane di(Chieti). Lo fa sapere il sindaco Francesco Menna che su Facebook precisa "sono stati attivati tutti i protocolli e sottoposta al'intera" della ragazza risultataal tampone, che "ha frequentato la scuola solo giovedì scorso. Il giorno dopo, a causa della febbre, è rimasta a casa". La Asl LancianoChieti, informa il sindaco, "sta ricostruendo i contatti della giovane da casa a scuola" e sottoporrà a tampone gli altri studenti dellaper la quale, "nel periodo di osservazione, sarà attivata la didattica a distanza". I ragazzi resteranno in isolamento domiciliare fiduciario fino all'8 ottobre. Anche quattro ...

Cronaca Chieti - 28/09/2020 08:14 - Un caso positivo al coronavirus nel Liceo di Scienze Umane di Vasto (Chieti). Lo fa sapere il sindaco Francesco Menna che su Facebook precisa ...