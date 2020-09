Coronavirus nel Lazio: ecco i Comuni con più casi attualmente positivi [MAPPA] (Di lunedì 28 settembre 2020) Su quasi 9 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 181 casi di questi 79 sono a Roma e un decesso. «I dati di questi giorni ci dicono che dobbiamo mantenere alta l’attenzione. I test rapidi antigenici sono utili come strumento diagnostico di primo livello da utilizzare massivamente», ha commentato l’Assessore Regionale alla Sanità Alessio D’Amato. Intanto nella Asl Roma 6, che comprende i Castelli Romani e la Litoranea, si registrano altri 13 nuovi casi. Il numero complessivo dei guariti è salito a 1.166 (+54), il numero delle persone attualmente positive è sceso a 663 (+25), mentre il numero dei decessi è stabile a 93 casi. Coronavirus nel Lazio: ecco i dati ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 settembre 2020) Su quasi 9 mila tamponi oggi nelsi registrano 181di questi 79 sono a Roma e un decesso. «I dati di questi giorni ci dicono che dobbiamo mantenere alta l’attenzione. I test rapidi antigenici sono utili come strumento diagnostico di primo livello da utilizzare massivamente», ha commentato l’Assessore Regionale alla Sanità Alessio D’Amato. Intanto nella Asl Roma 6, che comprende i Castelli Romani e la Litoranea, si registrano altri 13 nuovi. Il numero complessivo dei guariti è salito a 1.166 (+54), il numero delle personepositive è sceso a 663 (+25), mentre il numero dei decessi è stabile a 93neli dati ...

