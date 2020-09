Comunicato LIDL | prodotto difettoso a rischio per i clienti

(Di lunedì 28 settembre 2020) La grande catena di distribuzione,ha diramato unufficiale sul proprio sito sull’esistenza di unincendio Il cliente legato ad una delle più grandi catene di distribuzione di prodotti alimentari e domestici, quali laoggi è in serio pericolo dopo una nota diramata in maniera allarmante, dagli addetti. L’azienda … L'articolo proviene da YesLife.it.

Ultime Notizie dalla rete : Comunicato LIDL

Con la tecnologia pulire casa, o fare tantissime altre cose, è diventato molto semplice. Però la tecnologia non è perfetta. Degli errori di fabbrica a ...Lidl annuncia il ritiro dal commercio dell'aspirapolvere “2 in 1 SHAZ 22.2 D5” a marchio “Silvercrest” per un possibile difetto della batteria.