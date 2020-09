Atlantia debole in Borsa. Attesa per sviluppi dossier ASPI (Di lunedì 28 settembre 2020) (TeleBorsa) – Giornata debole per Atlantia, che tratta in ribasso dello 0,63% in Borsa, scontando le incertezze sul futuro d ASPI e delle concessioni autostradali. Il quadro di Atlantia nel breve periodo evidenzia un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 13,59 Euro. Primo supporto individuato a 13,33. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l’alto con target 13,85. La holding ha presentato la scorsa settimana l’ipotesi “dual track” che prevede la scissione di ASPI, secondo termini ben precisi e con successiva IPO entro la primavera del 2021, o la vendita diretta dell’intera partecipazione dell’88%, rivolta sia a CDP che ad altri investitori internazionali. Ma resta ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 settembre 2020) (Tele) – Giornataper, che tratta in ribasso dello 0,63% in, scontando le incertezze sul futuro de delle concessioni autostradali. Il quadro dinel breve periodo evidenzia un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 13,59 Euro. Primo supporto individuato a 13,33. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l’alto con target 13,85. La holding ha presentato la scorsa settimana l’ipotesi “dual track” che prevede la scissione di, secondo termini ben precisi e con successiva IPO entro la primavera del 2021, o la vendita diretta dell’intera partecipazione dell’88%, rivolta sia a CDP che ad altri investitori internazionali. Ma resta ...

