UFFICIALE Schalke 04 | esonerato l’allenatore Wagner

(Di domenica 27 settembre 2020) Lo04 ha annunciato l’esonero dell’allenatore DavidÈ durata due partite la nuova stagione di Davidsulla panchina dello04. Dopo due sconfitte in due gare di campionato e ben 11 gol subiti, di cui 8 contro il Bayern Monaco, il club tedesco ha deciso di esonerare l’allenatore. Insieme aanche i vice Christoph Buhler e Frank Frohling. Lo04 fa sapere che nei prossimi giorni prenderà una decisione sul nuovo tecnico. Der #S04 hat Chef-Trainer David #mit sofortiger Wirkung beurlaubt. Alle Infos 👇 — FC04 (@s04) September 27, 2020 Leggi su Calcionews24.com

ilnapolionline : UFFICIALE: Lo Schalke 04 ha esonerato l'allenatore Wagner! - - fant_chia_amor : RT @Maldivinita: kabak e nastasic 2 fenomeni peccato che lo schalke non vince una gara ufficiale da gennaio - Maldivinita : kabak e nastasic 2 fenomeni peccato che lo schalke non vince una gara ufficiale da gennaio - WillyRosafio : @tuttosport Bayern - Schalke - 8-0! Partita ufficiale di campionato! -

