Travaglia-Nishikori in tv: data, orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2020 (Di domenica 27 settembre 2020) Stefano Travaglia incrocia Kei Nishikori al secondo turno del Roland Garros 2020. L’ascolano ha superato con autorità Andujar all’esordio nello Slam transalpino. Ora trova un avversario di caratura decisamente maggiore. Il match è in programma nella giornata di mercoledì 30 settembre o giovedì 1 ottobre, con orario ancora da definire. La copertura televisiva del torneo maschile e femminile è su Eurosport (canali 210 e 211 di Sky e visibile su DAZN), mentre la diretta streaming è disponibile sulla piattaforma di Eurosport Player. Sportface.it vi terrà compagnia per tutto il torneo con highlights, cronache, approfondimenti e interviste esclusive. Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) Stefanoincrocia Keial secondo turno del. L’ascolano ha superato con autorità Andujar all’esordio nello Slam transalpino. Ora trova un avversario di caratura decisamente maggiore. Il match è in programma nella giornata di mercoledì 30 settembre o giovedì 1 ottobre, conancora da definire. La copertura televisiva del torneo maschile e femminile è su Eurosport (canali 210 e 211 di Sky e visibile su DAZN), mentre laè disponibile sulla piattaforma di Eurosport Player. Sportface.it vi terrà compagnia per tutto il torneo con highlights, cronache, approfondimenti e interviste esclusive.

angelointerdona : RT @GeorgeSpalluto: Fantastico Travaglia. Anche a Parigi conferma di essere in forma splendida battendo in 3 set un terraiolo doc come Pabl… - apicella57 : RT @GeorgeSpalluto: Fantastico Travaglia. Anche a Parigi conferma di essere in forma splendida battendo in 3 set un terraiolo doc come Pabl… - VinceMartucci : RT @GeorgeSpalluto: Fantastico Travaglia. Anche a Parigi conferma di essere in forma splendida battendo in 3 set un terraiolo doc come Pabl… - Laemmedimarco : RT @vitasportivait: ?? #Tennis | #RolandGarros TRAVAGLIA AVANZA! ???? Stefano #Travaglia ???? liquida in tre set Pablo #Andujar ???? con il pun… - GianVand : RT @vitasportivait: ?? #Tennis | #RolandGarros TRAVAGLIA AVANZA! ???? Stefano #Travaglia ???? liquida in tre set Pablo #Andujar ???? con il pun… -