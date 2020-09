Suarez, indagato per corruzione anche esaminatore (Di domenica 27 settembre 2020) Perugia, 27 set. (Adnkronos) - Ipotesi corruzione anche per l'esaminatore Lorenzo Rocca, indagato insieme ad altri quattro nell'inchiesta della Procura di Perugia per l' "E' un'ipotesi corruzione soltanto sull'articolo - spiega all'Adnkronos l'avvocato Cristiano Manni, difensore di Rocca - E' stato contestato il 319 senza specificare il fatto, quindi in realtà non è un'ipotesi corruzione, è un'indagine in corso, un'indagine ipotetica. Non c'è il fatto contestato. Aspettiamo che ci dicano qualcosa in più, ci sembra abbastanza strano che ci contestino un articolo senza il fatto". Leggi su iltempo (Di domenica 27 settembre 2020) Perugia, 27 set. (Adnkronos) - Ipotesiper l'Lorenzo Rocca,insieme ad altri quattro nell'inchiesta della Procura di Perugia per l' "E' un'ipotesisoltanto sull'articolo - spiega all'Adnkronos l'avvocato Cristiano Manni, difensore di Rocca - E' stato contestato il 319 senza specificare il fatto, quindi in realtà non è un'ipotesi, è un'indagine in corso, un'indagine ipotetica. Non c'è il fatto contestato. Aspettiamo che ci dicano qualcosa in più, ci sembra abbastanza strano che ci contestino un articolo senza il fatto".

