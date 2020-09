Roma-Juve, botta e risposta. Napoli a valanga (Di domenica 27 settembre 2020) Roma - FInisce 2-2 il posticipo dell'Olimpico tra Roma e Juventus : alla doppietta di Veretout risponde quella di Cristiano Ronaldo . Nelle altre gare di oggi Napoli a valanga al San Paolo sul Genoa ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 27 settembre 2020)- FInisce 2-2 il posticipo dell'Olimpico trantus : alla doppietta di Veretout risponde quella di Cristiano Ronaldo . Nelle altre gare di oggial San Paolo sul Genoa ...

juventusfc : KICK-OFF! SI COMINCIA! Un solo obiettivo, raggiungiamolo insieme! FORZA JUVE, #FINOALLAFINE! Live Match ????… - juventusfc : Quello che c'è da sapere su #RomaJuve è qui ?? - juventusfc : Un'ottima settimana di lavoro in vista di #RomaJuve ??? Le parole di Mister @Pirlo_official ???… - PBoranga : Ma davvero fanno che 'il rigore per la Roma l'hanno dato dopo dieci secondi mentre quello della Juve l'hanno dato s… - GaetanoGuastell : @forzaroma L’allenatore decide! Per questo sei lì! In un Roma Juve nessuno mai ti dirà di voler uscire -