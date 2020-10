Parker ancora più vicina! (Di domenica 27 settembre 2020) Stamane la sonda NASA stabilisce un nuovo record di distanza dal Sole, soltanto 13,46 milioni di km dalla fotosfera, sfrecciando a quasi mezzo milione di km orari! (aggiornamento) Leggi su aliveuniverse.today (Di domenica 27 settembre 2020) Stamane la sonda NASA stabilisce un nuovo record di distanza dal Sole, soltanto 13,46 milioni di km dalla fotosfera, sfrecciando a quasi mezzo milione di km orari! (aggiornamento)

RemoContro1927 : @pormeccartnei Però nn si sa ancora se in forma Spider-Man o Parker ?? - shinesstvd : @anomalyblake amo pure secondo me no, poi lui era metá vampiro e non so se un vampiro muore se lo decapiti. poi kai… - enrica_emme : @remiromi1 Se non l'hai ancora visto The commitments di Alan Parker :) - brivididifreddo : ho odiato come non so cosa Parker ma ancora di più seth, non mi aspettavo il suo tradimento, così come michael e il… - Silver_173 : RT @PlayStationIT: La potenza di #PS5 eleva Marvel's Spider-Man Remastered a nuovi livelli. Ulteriori informazioni sui miglioramenti al ray… -