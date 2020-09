Papa: Gesù non diceva menzogne, a volte qualcuno scivola (Di domenica 27 settembre 2020) ANSA, - CITTA DEL VATICANO, 27 SET - Seguire la via della "verità", "cambiare vita" se si cerca una vera conversione: lo ha indicato il Papa nell'omelia della Messa con la Gendarmeria. "Gesù era ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 27 settembre 2020) ANSA, - CITTA DEL VATICANO, 27 SET - Seguire la via della "verità", "cambiare vita" se si cerca una vera conversione: lo ha indicato ilnell'omelia della Messa con la Gendarmeria. "Gesù era ...

MediasetTgcom24 : Papa Francesco: Gesù non diceva menzogne, a volte qualcuno scivola #papafrancesco - vaticannews_it : #27settembre #PapaFrancesco all'Angelus ricorda che Gesù ci chiede una fede che cambia la vita, non “di facciata'.… - vaticannews_it : #27settembre #PapaFrancesco: La 'strada che ha scelto Dio in Gesù Cristo per perdonarci, per convertirci' è la stra… - EmiliavillaJ : RT @vaticannews_it: #27settembre #PapaFrancesco all'Angelus ricorda che Gesù ci chiede una fede che cambia la vita, non “di facciata'. Legg… - MONIACAPPARELLI : RT @vaticannews_it: #27settembre #PapaFrancesco: La 'strada che ha scelto Dio in Gesù Cristo per perdonarci, per convertirci' è la strada d… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Gesù