Non è l’Arena, Massimo Giletti a Blogo: “Certo che ho paura ma ciò non mi impedirà di dare voce a chi non ce l’ha” (Video) (Di domenica 27 settembre 2020) 1 Massimo Giletti, a partire da questa sera, domenica 27 settembre 2020, sarà al timone della quarta edizione di Non è l’Arena, il programma di approfondimento giornalistico della domenica sera di La7. In occasione della conferenza stampa di presentazione del programma, noi di TvBlog abbiamo intervistato il giornalista e conduttore torinese, attualmente sotto scorta, a seguito delle minacce ricevute dal boss Filippo Graviano, dopo l’inchiesta sui boss scarcerati a causa dell’emergenza sanitaria. Lo slogan di questa edizione è “Fatti, non opinioni”. Qual è il significato di questo slogan, come mai questa poca importanza, tra virgolette, nei riguardi delle opinioni? No, è che io sono un uomo concreto. Facendo un talk, è chiaro che raccolgo opinioni ed è ... Leggi su blogo (Di domenica 27 settembre 2020) 1, a partire da questa sera, domenica 27 settembre 2020, sarà al timone della quarta edizione di Non è l’Arena, il programma di approfondimento giornalistico della domenica sera di La7. In occasione della conferenza stampa di presentazione del programma, noi di TvBlog abbiamo intervistato il giornalista e conduttore torinese, attualmente sotto scorta, a seguito delle minacce ricevute dal boss Filippo Graviano, dopo l’inchiesta sui boss scarcerati a causa dell’emergenza sanitaria. Lo slogan di questa edizione è “Fatti, non opinioni”. Qual è il significato di questo slogan, come mai questa poca importanza, tra virgolette, nei riguardi delle opinioni? No, è che io sono un uomo concreto. Facendo un talk, è chiaro che raccolgo opinioni ed è ...

rockmoda : Tra un anno esatto saremo all’Arena di Verona per la ripartenza del Testa o Croce Tour! Tornerà la musica, le emozi… - patriziaprestip : “L’arena per giudicare il governo nazionale è costituita dalle elezioni parlamentari e non da quelle per elezioni r… - toysblogit : Non è l’Arena, Massimo Giletti: intervista TvBlog (Video) - toysblogit : Non è l’Arena, Massimo Giletti a Blogo: “Certo che ho paura ma ciò non mi impedirà di dare… - marika_mk : RT @gdcaiazza: Stasera sarò ospite (intorno alle ore 22) nel corso di “Non è l’Arena”, in onda a partire dalle 20:30, su LA7. -

Ultime Notizie dalla rete : Non l’Arena Calcio Estero DAZN, Ligue 1 e La Liga Spagnola (25 - 27 Settembre) Digital-Sat News