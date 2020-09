Nocera Inferiore, Carabinieri fermano fuochi d’artificio in piazza del Corso (Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNocera Inferiore (Sa) – Pugno duro a Nocera Inferiore del sindaco Manlio Torquato contro l’utilizzo di fuochi d’artificio in ogni occasione. Ieri sera il primo cittadino davanti all’ennesima festa finita con l’esplosione di piccoli fuochi in piazza del Corso ha chiesto ed ottenuto l’intervento dei Carabinieri. I militari, giunti sul posto, hanno identificato e denunciato gli autori dello spettacolo di fuochi, organizzato per festeggiare un compleanno, naturalmente non autorizzato. “Sparare fuochi senza autorizzazione (peggio se a quell’ora dove passano in tanti) è punito penalmente. Lo ricordiamo.Perciò i ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Pugno duro adel sindaco Manlio Torquato contro l’utilizzo did’artificio in ogni occasione. Ieri sera il primo cittadino davanti all’ennesima festa finita con l’esplosione di piccoliindelha chiesto ed ottenuto l’intervento dei. I militari, giunti sul posto, hanno identificato e denunciato gli autori dello spettacolo di, organizzato per festeggiare un compleanno, naturalmente non autorizzato. “Spararesenza autorizzazione (peggio se a quell’ora dove passano in tanti) è punito penalmente. Lo ricordiamo.Perciò i ...

