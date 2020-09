Nadal-Gerasimov in tv: data, orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2020 (Di domenica 27 settembre 2020) Rafael Nadal affronta Egor Gerasimov al primo turno del Roland Garros 2020. Il maiorchino atteso all’esordio nello Slam transalpino dopo la sconfitta inaspettata contro Diego Schwartzman in quel di Roma. Il match è in programma nella giornata di lunedì 28 settembre, come quarto match dalle ore 11:00 (dopo Ahn-Williams). La copertura televisiva del torneo maschile e femminile è su Eurosport (canali 210 e 211 di Sky e visibile su DAZN), mentre la diretta streaming è disponibile sulla piattaforma di Eurosport Player. Sportface.it vi terrà compagnia per tutto il torneo con highlights, cronache, approfondimenti e interviste esclusive. Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) Rafaelaffronta Egoral primo turno del. Il maiorchino atteso all’esordio nello Slam transalpino dopo la sconfitta inaspettata contro Diego Schwartzman in quel di Roma. Il match è in programma nella giornata di lunedì 28 settembre, come quarto match dalle ore 11:00 (dopo Ahn-Williams). La copertura televisiva del torneo maschile e femminile è su Eurosport (canali 210 e 211 di Sky e visibile su DAZN), mentre laè disponibile sulla piattaforma di Eurosport Player. Sportface.it vi terrà compagnia per tutto il torneo con highlights, cronache, approfondimenti e interviste esclusive.

