La Roma gioca bene, la Juventus strappa un pari: all’Olimpico è 2-2 (Di domenica 27 settembre 2020) Roma – Prima partita casalinga del nuovo campionato per la Roma, che dopo la sconfitta a tavolino comminata dal Giudice Sportivo per l’errore sulle liste che ha coinvolto Diawara, si appresta ad affrontare la nuova Juventus di Andrea Pirlo. Torna titolare Dzeko, supportato da Mkhitaryan e Pedro, mentre in difesa esordisce Kumbulla. Mkhitaryan spreca Siamo poco dopo il decimo minuto quando la Roma ha la prima grande occasione della serata, con l’armeno che recupera palla sulla trequarti e si invola verso la difesa bianconera, salta con un po’ di fortuna Bonucci e una volta a tu per tu con Szczesny spara un piattone col destro direttamente addosso al portiere polacco. Fallo di mano di Rabiot e penalty Alla mezzora di gioco cambia il parziale all’Olimpico. Veretout dal limite calcia di prima ... Leggi su romadailynews (Di domenica 27 settembre 2020)– Prima partita casalinga del nuovo campionato per la, che dopo la sconfitta a tavolino comminata dal Giudice Sportivo per l’errore sulle liste che ha coinvolto Diawara, si appresta ad affrontare la nuovadi Andrea Pirlo. Torna titolare Dzeko, supportato da Mkhitaryan e Pedro, mentre in difesa esordisce Kumbulla. Mkhitaryan spreca Siamo poco dopo il decimo minuto quando laha la prima grande occasione della serata, con l’armeno che recupera palla sulla trequarti e si invola verso la difesa bianconera, salta con un po’ di fortuna Bonucci e una volta a tu per tu con Szczesny spara un piattone col destro direttamente addosso al portiere polacco. Fallo di mano di Rabiot e penalty Alla mezzora di gioco cambia il parziale all’Olimpico. Veretout dal limite calcia di prima ...

