Il servizio "buste arancioni" cancellato per aumentare lo stipendio a Tridico? Ecco perché è una bufala (e il taglio è su una voce diversa) (Di domenica 27 settembre 2020) Davvero l'aumento di stipendio riconosciuto per decreto a Pasquale Tridico è stato finanziato sulla pelle dei cittadini, interrompendo il programma di spedizione delle "buste arancioni" con il calcolo della pensione futura? La risposta è no e per scoprirlo basta leggere la determina 28 del 20 febbraio 2020 del presidente Inps sulla "riduzione strutturale delle spese di funzionamento preordinata alla determinazione degli emolumenti" dei componenti del cda che si sarebbe insediato a metà aprile. Il documento spiega che la spending review decisa con quello scopo (come previsto dal "decretone" di marzo 2019) ha colpito per 261mila euro la voce Manutenzione e noleggio impianti, macchine e apparecchiature sanitarie e per la stessa cifra le Spese postali, telegrafiche e telefoniche ...

