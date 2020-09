Highlights e gol Cremonese-Cittadella 0-2, Serie B 2020/2021 (VIDEO) (Di domenica 27 settembre 2020) Gli Highlights e i gol di Cremonese-Cittadella 0-2, match valido per la prima giornata di Serie B 2020/2021. Allo stadio Zini gli ospiti passano in vantaggio al 22′ dopo un brutto errore di Castagnetti e Bianchetti che mandano in porta Ogunseye e Alfonso non può nulla nell’uno contro uno. Nella ripresa Benedetti con il mancino da calcio di punizione trafigge Alfonso per il doppio vantaggio degli ospiti. Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) Glie i gol di0-2, match valido per la prima giornata di. Allo stadio Zini gli ospiti passano in vantaggio al 22′ dopo un brutto errore di Castagnetti e Bianchetti che mandano in porta Ogunseye e Alfonso non può nulla nell’uno contro uno. Nella ripresa Benedetti con il mancino da calcio di punizione trafigge Alfonso per il doppio vantaggio degli ospiti.

