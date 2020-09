Elisa Isoardi scandalo a Domenica In | “Sono appena uscita dalla doccia”

Leggi su youmovies

(Di domenica 27 settembre 2020) Questo articoloIn: “Sonodoccia” .è apparsa in una puntata diIn in una veste insolita, ottenendo subito alcune frecciatine. Ecco cosa è successo.è intervenuta in trasmissione aIn, condotto da Mara Venier, presentandosi in una veste un po’ particolare e ricevendo qualche frecciatina. Attualmente lafa parte del cast del programma …