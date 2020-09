Debutto in A amaro per lo Spezia, vince il Sassuolo 4-1 (Di domenica 27 settembre 2020) CESENA (ITALPRESS) – Debutto assoluto in Serie A per lo Spezia dopo il rinvio della gara contro l'Udinese prevista per la prima giornata. Al Manuzzi di Cesena la formazione neopromossa di Italiano crolla 4-1 contro il Sassuolo nel lunch match della seconda giornata di campionato. Decisive le reti di Djuricic, Berardi su rigore, Defrel e Caputo. A nulla serve il momentaneo pareggio di Galabinov nel primo tempo.Avvio sprint degli uomini di Italiano che con una pressione ultra offensiva creano la prima azione pericolosa dopo appena 3 minuti. Lo Spezia sembra avere l'atteggiamento giusto, ma è il Sassuolo ad andare in vantaggio al 12′ con il gran gol di Djuricic: lancio lungo di Ferrari verso la corsia mancina per il numero dieci neroverde che punta e salta Sala con un tunnel e da ... Leggi su iltempo (Di domenica 27 settembre 2020) CESENA (ITALPRESS) –assoluto in Serie A per lodopo il rinvio della gara contro l'Udinese prevista per la prima giornata. Al Manuzzi di Cesena la formazione neopromossa di Italiano crolla 4-1 contro ilnel lunch match della seconda giornata di campionato. Decisive le reti di Djuricic, Berardi su rigore, Defrel e Caputo. A nulla serve il momentaneo pareggio di Galabinov nel primo tempo.Avvio sprint degli uomini di Italiano che con una pressione ultra offensiva creano la prima azione pericolosa dopo appena 3 minuti. Losembra avere l'atteggiamento giusto, ma è ilad andare in vantaggio al 12′ con il gran gol di Djuricic: lancio lungo di Ferrari verso la corsia mancina per il numero dieci neroverde che punta e salta Sala con un tunnel e da ...

CESENA (ITALPRESS) - Debutto assoluto in Serie A per lo Spezia dopo il rinvio della gara contro l'Udinese prevista per la prima giornata. Al Manuzzi di Cesena la formazione neopromossa di Italiano cro ...

LA A E' UN'ALTRA COSA MA LO SPEZIA HA VOGLIA DI IMPARARE

Trafitto subito da una giocata di Djuricic, lo Spezia reagisce con il primo storico sigillo di Galabinov e gioca a testa alta per un´ora. Poi i neroverdi decidono di cambiare marcia e la chiudono in 2 ...

