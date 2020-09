Ciclismo | Alaphilippe | “Mai salito sul podio | l’oro è un sogno che si avvera”

Leggi su sportface

(Di domenica 27 settembre 2020) “È unche si avvera. Ci sono sempre andato vicino ma non sono maisul. Voglio ringraziare i miei compagni, il mio allenatore e tutti coloro che hanno creduto in me“. Così Juliandopo l’oro nella prova in linea maschile ai Mondiali di2020 di Imola. Il francese non ha trattenuto le lacrime, dedicando il trionfo anche alla sua famiglia, colpita qualche mese fa dalla perdita del padre Jacques. “Ho un pensiero per tutti loro“, conclude nelle parole riportate da L’Equipe.