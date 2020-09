Caso Suarez, la mossa di Cantone è storica. Un conto è informare, un altro è speculare (Di domenica 27 settembre 2020) di Andrea Taffi Da intercettazioni telefoniche sembra emergere che il famosissimo calciatore Luis Suarez sia stato facilitato nel sostenere l’esame di italiano all’Università per gli stranieri di Perugia, esame finalizzato all’ottenimento (per motivi di ingaggio) della cittadinanza italiana da parte dello stesso Suarez. La Procura della Repubblica di Perugia apre un’inchiesta, ma poi, dopo qualche giorno, il Procuratore capo Raffaele Cantone, la sospende a tempo indeterminato. Che cosa è successo? Semplice: il solito impazzimento mediatico intorno a una notizia di cronaca giudiziaria, che è perfetta, perché ha tutti gli ingredienti del racconto giornalistico ad uso e consumo degli spettatori. Su tutti (tra questi ingredienti) lo scivolamento (per niente difficile o ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) di Andrea Taffi Da intercettazioni telefoniche sembra emergere che il famosissimo calciatore Luissia stato facilitato nel sostenere l’esame di italiano all’Università per gli stranieri di Perugia, esame finalizzato all’ottenimento (per motivi di ingaggio) della cittadinanza italiana da parte dello stesso. La Procura della Repubblica di Perugia apre un’inchiesta, ma poi, dopo qualche giorno, il Procuratore capo Raffaele, la sospende a tempo indeterminato. Che cosa è successo? Semplice: il solito impazzimento mediatico intorno a una notizia di cronaca giudiziaria, che è perfetta, perché ha tutti gli ingredienti del racgiornalistico ad uso e consumo degli spettatori. Su tutti (tra questi ingredienti) lo scivolamento (per niente difficile o ...

fattoquotidiano : Danielle Madam, il caso Suarez e lo sfogo della campionessa di lancio del peso: “Vinco titoli, sto per laurearmi, m… - pisto_gol : Mi dicono che John Elkann non sia contento della gestione della Juve: 3 aumenti di capitale in 10 anni- sostenuti d… - Corriere : Il caso Suarez, ecco le chat: «I legali della Juve ci portano i giocatori della Primavera» - valerio68100679 : Danielle Madam, il caso Suarez e lo sfogo della campionessa di lancio del peso: 'Vinco titoli, sto per laurearmi, m… - nonodifila : RT @morenoAlmare: Caso Suarez, contatti tra l'università per stranieri e lo staff del calciatore: «Ho parlato con il Barcellona» https://t.… -